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Актер из фильма "Другого мира" признался, что напугал Викторию Бекхэм в образе Люциана (Видео)

Актер из фильма "Другого мира" признался, что напугал Викторию Бекхэм в образе Люциана (Видео)
12:06 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости культуры:Звезде не привыкать играть ярких персонажей в кино и сериалах, а также сталкиваться с последствиями перевоплощения в необычные образы.

За свою долгую карьеру Майкл Шин примерил на себя множество образов как людей, так и сверхъестественных существ. Он был вампиром из "Сумерек", ангелом из "Благих знамений", а также оборотнем из "Другого мира". И образ последнего, по признанию актера, доставил много неудобств в реальной жизни.

На этой неделе Шин посетил вечернее шоу Сета Мейерса, в котором рассказал о своем будущем проекте "Блудный сын", в котором играет серийного убийцу по прозвищу Хирург. В 2003 году Майкл сыграл оборотня в фильме "Другой мир", для чего отпустил бороду и длинные волосы.

В реальной жизни этот образ доставил кучу проблем. Нет, мне нравилось играть Люциана, он крутой оборотень, но в реальной жизни из-за его опасного вида меня даже выгоняли из магазинов. Но хуже всего было, когда я пошел забирать дочку с урока катания на коньках. Так получилось, что семейство Бекхэмов тоже было на катке. Виктория дружила с матерью моей дочери [Кейт Бекинсейл], и когда она увидела, что какой-то бородатый и растрепанный мужчина, то есть я, пытается увести Лили, она вызвала охрану. Будто я какой-то похититель детей,- рассказал Шин. 

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Мейерс также отметил, что теперь в жизни 50-летнего актера добавится забот, ведь скоро он станет отцом во второй раз. Спустя двадцать лет после рождения Лили Мо Шин. Оказывается, что за это время Майкл улучшил свои навыки установки детского кресла в автомобиле.

Раньше с ним приходилось бороться, прямо как Леонардо ДиКаприо с медведем в "Выжившем". Но теперь все легко и просто,- рассказал он.

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Кино, Фильм, Звезда, Актер, Трейлер, Сумерек, Другого мира, Благих знамений, Сета Мейерса.
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