Опубликован ролик со съемок предстоящего мюзикла "Кошки" (Видео)

Новости культуры:Студия Universal Pictures выложила на своем YouTube-канале видео со съемок англо-американского мюзикла.

Напомним, что предстоящий фильм "Кошки" является киноадаптацией мюзикла английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера. Она же, в свою очередь, создана по мотивам детских стихов американо-британского поэта Томаса Стернза Элиота.

В создании фильма приняли участие как американские, так и английские актеры. Среди них можно выделить американскую певицу Тейлор Свифт, звезду супергеройского фильма "Люди Икс" Иэна Маккеллена, а также британского актера Идриса Эльбу.

Режиссером музыкальной киноленты стал Томас Хупер, известный по работам над такими фильмами как "Девушка из Дании", "Король говорит!", а также режиссурой над драматическим мюзиклом "Отверженные".

На своем официальном YouTube-канале студия Universal опубликовала видео со съемок мюзикла "Кошки". На видео именитые актеры рассказывают нам о том, как проходила напряженная подготовка к съемкам, а также в каких условиях проходила постановка танцевальных номеров.

В мюзикле ведется история о ежегодном кошачьем бале, где собираются кошки из разных уголков Земли, которые принадлежат к "Племени избранных". Каждая кошка рассказывает о том, почему ее можно считать избранной, а в финале они должны выбрать вожака, который будет удостоен чести попасть в кошачий рай и возродится к новой жизни на земле.