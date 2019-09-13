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Опубликован ролик со съемок предстоящего мюзикла "Кошки" (Видео)

Опубликован ролик со съемок предстоящего мюзикла "Кошки" (Видео)
15:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Студия Universal Pictures выложила на своем YouTube-канале видео со съемок англо-американского мюзикла.

Напомним, что предстоящий фильм "Кошки" является киноадаптацией мюзикла английского композитора Эндрю Ллойда Уэббера. Она же, в свою очередь, создана по мотивам детских стихов американо-британского поэта Томаса Стернза Элиота.

В создании фильма приняли участие как американские, так и английские актеры. Среди них можно выделить американскую певицу Тейлор Свифт, звезду супергеройского фильма "Люди Икс" Иэна Маккеллена, а также британского актера Идриса Эльбу.

Режиссером музыкальной киноленты стал Томас Хупер, известный по работам над такими фильмами как "Девушка из Дании", "Король говорит!", а также режиссурой над драматическим мюзиклом "Отверженные".

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На своем официальном YouTube-канале студия Universal опубликовала видео со съемок мюзикла "Кошки". На видео именитые актеры рассказывают нам о том, как проходила напряженная подготовка к съемкам, а также в каких условиях проходила постановка танцевальных номеров.

В мюзикле ведется история о ежегодном кошачьем бале, где собираются кошки из разных уголков Земли, которые принадлежат к "Племени избранных". Каждая кошка рассказывает о том, почему ее можно считать избранной, а в финале они должны выбрать вожака, который будет удостоен чести попасть в кошачий рай и возродится к новой жизни на земле.

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Все по теме:

Видео, Universal Pictures, Кошки, Мюзикл, Том Хупер, Англо-американский мюзикл.
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