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Дакота Джонсон призналась, что хочет опять сыграть в эротическом фильме
Дакота Джонсон призналась, что хочет опять сыграть в эротическом фильме

Дакота Джонсон призналась, что хочет опять сыграть в эротическом фильме

Дакота Джонсон призналась, что хочет опять сыграть в эротическом фильме
17:52 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Четыре года назад, когда на большие экраны вышла постановка по мотивам эротического романа "Пятьдесят оттенков серого", и о Дакоте Джонсон узнал весь мир.

Актриса, сыгравшая Анастейшу Стилл, благодарна судьбе за эту нетривиальную роль в трилогии "50 оттенков серого" и не исключает возможности вновь сыграть в откровенных сценах.

Как ни странно, но Дакоте Джонсон больше не предлагают раздеваться в кино. В интервью The Wrap она призналась, что "Пятьдесят оттенков серого" пока единственная эротическая франшиза в ее карьере, но это вовсе не значит, что больше таких не будет.

"Если меня пригласят в проект с похожей сюжетной линией, я точно не буду отказываться. Каждый раз я учусь чему-то новому, независимо от того, в какой ленте играю. Каждый раз, когда я приступаю к съемкам, я понятия не имею, что именно мне придется делать. В этом и кайф моей работы, мне очень повезло", - заявила 29-летняя актриса.

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Напомним, Дакота Джонсон сыграла скромницу Анастейшу во всех трех частях остросюжетной мелодрамы - "Пятьдесят оттенков серого" (2015), "На пятьдесят оттенков темнее" (2017) и "Пятьдесят оттенков свободы" (2018). Ее экранного возлюбленного с нетривиальными сексуальными предпочтениями, Кристиана Грея, изобразил Джейми Дорнан. К слову, трилогию не оценили кинокритики, все фильмы франшизы номинировались на анти-премию "Золотая малина" и даже несколько раз получали ее, в частности, за худший сценарий и худший сиквел.

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50 оттенков серого, Американская актриса, Дакота Джонсон, Джейми Дорнан.
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