Красота - страшная сила: представлен первый трейлер комедии "Like a Boss"(Видео)

Новости культуры:В сети опубликовали первый трейлер комедии Like a Boss с Сальмой Хайек.

Студия Paramount поделилась первым трейлером новой комедии о бьюти-индустрии "Like a Boss", режиссером которой выступил Мигель Артета ("Бунтующая юность").

Главные роли в картине исполнили Сальма Хайек, Роуз Бирн и Тиффани Хэддиш. Также в картине снимались Билли Портер ("Поза", "Американская история ужасов"), Дженнифер Кулидж ("Американский пирог") и Каран Сони ("Дэдпул").

Лента рассказывает историю двух подруг (Бирн и Хэддиш), которые основали небольшую косметическую компанию. Их спокойной жизни приходит конец, когда из-за финансовых трудностей их детище оказывается под контролем гиганта индустрии Клэр Луны (Хайек).

Мировая премьера картины запланирована на 10 января 2020 года.