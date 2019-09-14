"Темные начала": названа дата выхода экранизации

Новости культуры:Объявлена дата выхода экранизации фантастической трилогии Филипа Пулмана "Темные начала".

Стала известна дата выхода фэнтези-сериала "Темные начала", основанного на одноименной фантастической трилогии Филипа Пулмана.

Как сообщается на странице проекта в Twitter, премьера телешоу состоится 4 ноября 2019 года.

Книги ("Северное сияние", "Чудесный нож" и "Янтарный телескоп") повествуют о девочке-сироте Лире, живущей в мире, где сосуществуют наука, теология и магия. Образ главной героини воплотила Дафни Кин ("Логан"). Отца Лиры Лорда Азриэла сыграл Джеймс МакЭвой, а ее наставника ‒ Кларк Питерс.

Режиссером первых двух эпизодов сериала выступил оскароносный Том Хупер ("Отверженные"). Сценарии ко всем восьми сериям написал Джек Торн ("Сокровище нации").

Ранее был представлен трейлер "Темных начал".