"Темные начала": названа дата выхода экранизации

Стала известна дата выхода фэнтези-сериала "Темные начала", основанного на одноименной фантастической трилогии Филипа Пулмана.
Как сообщается на странице проекта в Twitter, премьера телешоу состоится 4 ноября 2019 года.
Книги ("Северное сияние", "Чудесный нож" и "Янтарный телескоп") повествуют о девочке-сироте Лире, живущей в мире, где сосуществуют наука, теология и магия. Образ главной героини воплотила Дафни Кин ("Логан"). Отца Лиры Лорда Азриэла сыграл Джеймс МакЭвой, а ее наставника ‒ Кларк Питерс.
It’s time. #HisDarkMaterials premieres November 4 on @HBO. pic.twitter.com/XvtoCBDZ5h
— His Dark Materials (@daemonsanddust) September 12, 2019
Режиссером первых двух эпизодов сериала выступил оскароносный Том Хупер ("Отверженные"). Сценарии ко всем восьми сериям написал Джек Торн ("Сокровище нации").
Ранее был представлен трейлер "Темных начал".