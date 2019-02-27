Автограф на белой рубашке: МакЭвой придумал оригинальный способ, как заработать для благотворительности

Новости шоу бизнеса: Мысль собирать автографы знаменитостей пришла ему в голову совершенно спонтанно.

Джеймс МакЭвой придумал необычный способ, как заработать несколько тысяч долларов для благотворительных целей. Для этого актер сделал всего две вещи – надел белоснежную рубашку и пришел на традиционную "оскаровскую" вечеринку Vanity Fair, проходящую после награждения.

Звезда "Людей Икс" решил задокументировать свое появление на вечере весьма оригинально: он предложил своим звездным коллегами расписаться на его рубашке. 39-летний МакЭвой сиял от восторга, когда ему удалось "отхватить" автографы Майкла Б. Джордана, Шарлиз Терон, Сэмюэля Л. Джексона и Бри Ларсон.

Актер, конечно же, выложил фото своей знаменитой рубашки в Instagram, не забыв отметить всех причастных к ее "осквернению". "Не сомневаюсь, что моя рубашка будет испорчена еще большим количеством этих титулованных граффити", – написал актер в начале афтепати.

По словам МакЭвоя, мысль собирать автографы знаменитостей пришла ему в голову совершенно спонтанно. Он нашел на полу красный маркер – и понеслось… Актер собирается выставить рубашку на продажу, а все деньги перевести на благотворительность. Правда, кому именно будет помогать, он еще не решил.

Напомним, что Джеймс МакЭвой, несмотря на значительную фильмографию и разноплановость ролей, ни разу не получал даже номинацию на "Оскар". Будем надеяться, что в ближайшие годы шотландскому актеру наконец улыбнется удача.