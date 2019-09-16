Роберт Дауни-младший появится в роли Тони Старка в "Черной вдове"

Новости культуры:Роберт Дауни-младший вернется в образе Железного человека в грядущей "Черной Вдове".

Возможно, фанатам не стоило так огорчаться из-за смерти Тони Старка в "Мстителях: Финал", ведь всем давно известно, что из Marvel никто не уходит навсегда. Судя по мнению журналистов, это вполне вероятно.

54-летний актер завоевал статуэтку премии "Сатурн" за роль Тони Старка в четвертых "Мстителях", и хотя с главными ролями для него в киновселенной покончено, звездное камео никто не отменял. Пока неизвестно было ли сообщение Deadline ошибкой или спойлером, но возвращение Железного человека в "Черной Вдове" возможно.

Дело в том, что фильм о Наташе Романофф перенесет зрителей на несколько лет назад в прошлое. На Comic Con создатели кинокомикса подтвердили, что действие сюжета развернется между событиями "Противостояния" и "Войны бесконечности". Есть также вариант, что самому Роберту даже не придется участвовать в съемках, ведь съемочной группе будет достаточно показать переработанный материалы из третьего "Первого мстителя".

Напомним, слухи о возращении Железного человека в киновселенную Marvel появились еще на прошлой неделе. По данным СМИ, Дауни может принять участие в озвучке своего персонажа для сериала о Железном сердце, которое выйдет на стрим-сервисе Disney+. Сам актер слухи не прокомментировал.

Премьера "Черной Вдовы" состоится в мае 2020 года.