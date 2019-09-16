Creative Arts Emmys: "Игра престолов" забирает все награды

Новости культуры:В преддверии основного награждения "Эмми", с 14 на 15 сентября состоялось вручение премии Creative Arts Emmy за лучший кастинг, визуальные эффекты, костюмы и грим.

Сериал "Игра престолов" за вечер награждения собрал наибольшее количество наград, чем любой другой номинированный проект. Всего шоу собрало 10 статуэток.

Неожиданно сериал получил 7 наград за специальные визуальные эффекты. Для руководителя Джо Бауэра это шестая победа, продюсер Стив Куллбэк и помощник продюсера Адам Чейзен теперь имеют по 7 "Эмми".

Также "Игра престолов" победила в категории редактирования изображений. Награду получил редактор Тим Портер за эпизод "Длинная ночь" об эпической битве при Винтерфелле. Номинированы также были и другие редакторы сериала - Кэти Вейланд и Криспином Грином.

Еще одна награда - за редактирование и сведение звука. Команду звуковиков возглавляли Оннали Бланк и Мэттью Вотерс, которые взяли свою пятую "Эмми". Звукооператор Саймон Керр получил свой первый трофей.

Звукорежиссер Тим Киммел и саунд дизайнер Паула Фэйрфилд возглавляли команду по редактированию звука, каждый из них получил по статуэтке.

Джейн Уокер получила свою шестую статуэтку за лучший непротезный макияж в сериале. Художник по костюмам Мишель Клэптон также взяла свою шестую награду "Эмми", а помощник художника по костюмам Эмма О'Локлин и костюмер Кейт О'Фаррелл имеют по три статуэтки.

Также "Игра престолов" выиграла и в других категориях - Дизайн названия и координацию трюков.

Всего сериал был представлен в 32 номинациях.