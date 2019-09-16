"Бэтвумен": вышел новый тизер сериала по комиксам DC (Видео)

Новости культуры:Американский телеканал The CW представил новый тизер сериала "Бэтвумен", главную роль в котором играет Руби Роуз.

Режиссером первого эпизода станет Дэвид Наттер, работавший над "Игрой престолов" и удостоившийся "Эмми" за финальный эпизод пятого сезона сериала.

Продюсером значится Грег Берланти, известный по "Стреле" и "Флэшу", а сценарий написала Кэролайн Дрис ("Дневники вампира").

Первый сезон выйдет на канале The CW 6 октября этого года. Ранее были представлены новые кадры и персонажные постеры сериала "Бэтвумен".

Напомним, о запуске сериала "Бэтвумен" стало известно летом 2018 года. Сериал будет снят по мотивам комиксов DC о приключениях подруги Бэтмена Кейт Кейн. Впервые эта героиня появилась во вселенной DC в 1950-х годах.