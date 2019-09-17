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Селена Гомес и Дэвид Генри готовят перезагрузку сериала "Волшебники из Вэйверли Плэйс" (Фото)

Селена Гомес и Дэвид Генри готовят перезагрузку сериала "Волшебники из Вэйверли Плэйс" (Фото)
10:46 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры:"Волшебники из Вэйверли Плэйс" повествуют о том, как три волшебника-подростка — Джастин, Алекс и Макс — совмещают обычную жизнь с обучением магии.

После новости о том, что студия Disney переснимет "Классный мюзикл", Селена Гомес и Дэвид Генри собрались вдохнуть новую жизнь в некогда популярный подростковый сериал "Волшебники из Вэйверли Плэйс".

Сериал выходил на канале Disney с 2007 по 2012 год. С тех пор подросли не только прежние фанаты, но и сами звезды шоу. Однако этот факт вряд ли станет препятствием для 27-летней Селены Гомес и 30-летнего Дэвида Генри. В интервью ET Live актер сообщил, что они с коллегой уже обдумывают будущий перезапуск:

Это пока неофициально, но мы с Селеной все время обсуждаем идеи для ребута. 

 
 
 
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Wizard of Waverly Place

Публикация от Волшебники из Вэйверли Плэйс (@_.wizards_of_waverly_place._)

Главная интрига шоу в другом: по достижении 18 лет лишь один из героев сохранит сверхъестественные способности.

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Парой идей для перезапуска Генри поделился с журналистами.

Сериал закончился, один из них остался магом. Мы хотим перенести зрителей на несколько лет вперед после событий финала и поместить героев в худшие условия, в которых они когда-либо оказывались. Алекс станет модельером, у Джастина появится семья, Макс станет владельцем магазина. Они будут разобщены, но воссоединятся по ходу сюжета, — рассказал Дэвид.

Поклонникам не стоит радоваться раньше времени, поскольку информацию пока не комментировало руководство Disney.

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Фильмы, Кино, Селена Гомес, Сериалы, Волшебники из Вейверли Плейс, Дэвид Генри.
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