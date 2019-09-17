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Брэд Питт не будет принимать участие в оскаровской кампании
Брэд Питт не будет принимать участие в оскаровской кампании

Брэд Питт не будет принимать участие в оскаровской кампании

Брэд Питт не будет принимать участие в оскаровской кампании
14:27 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:По его мнению, погоня за статуэтками мешает чистоте игры и сосредоточенности на самой кинокартине.

Он признался в интервью, что у него есть вещи поважнее.

Брэд Питт заявил, что он не будет активно принимать участие в оскаровской кампании. Это заявление удивило большинство: актер считается главным претендентом на "Оскар" как лучший актер второго плана за тарантиновский фильм "Однажды в Голливуде".

Сенсационное заявление 55-летний актер сделал на пресс-конференции в Токио:

Я собираюсь воздержаться от Оскара за "Однажды в Голливуде" и "К звездам".

Как пояснил Питт, получать награды очень приятно, но это совсем не цель его участия в фильме. 

Как считают кинокритики, шумиха вокруг этого заявления сама по себе может сыграть на руку кинозвезде, чтобы получить номинацию на премию. Однако отсутствие агитации все же может сказаться на окончательном выборе победителя академиками.

В последнее время Питт нередко говорит о том, что хочет переключиться на иные проекты. К слову, его продюсерская компания Plan B Entertainment уже превратилась во влиятельного игрока в сфере производства фильмов.

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У меня есть другие вещи, которые я хочу сделать сейчас. Когда вы чувствуете, что завершили что-то одно, понимаете, что пришло время для чего-то нового, ― сказал Питт в интервью The New York Times.

Последний фильм Брэда Питта "К звездам" об астронавте, летящем на поиски отца в глубокий космос, получил восторженные отзывы критиков. В России фильм увидят на больших экранах 23 сентября. Мировая премьера состоялась в августе. Киноленте прочат разные награды, однако фаворитом оскаровской гонки все же считают девятый фильм Тарантино со звездным дуэтом Ди Каприо ― Питт, который уже получил венецианскую "Пальмовую ветвь".

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Брэд Питт, Оскар, Знаменитости, Актер, Кинопремии.
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