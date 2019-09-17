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Создатели "Друзей" сообщили, что продолжения не будет

Создатели "Друзей" сообщили, что продолжения не будет
15:57 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Они сделали все возможное, чтобы превратить сериал в лучший ситком 90-х, и смысла его возрождать сейчас нет.

Создатели сериала "Друзья" опровергли возможность съемок его продолжения.

Исполнительный продюсер сериала "Друзья" Марта Кауфман на праздновании 25-й годовщины окончания съемок ситкома заявила, что "воссоединения старых героев не случится".

Нет, мы не будем делать перезагрузку. Шоу рассказывало о том времени в жизни, когда вашей семьей являются друзья. Нет смысла показывать героев, чьей семьей стали вторые половинки и дети. Ничто не превзойдет тот сериал, который мы уже сняли, ― заявила сценаристка. Исполнительный продюсер Дэвид Крейн согласился со словами коллеги, отметив, что команда сняла шоу в том виде, в котором всегда хотела его снять, и не думает над продолжением.

Продюсер сериала Кевин Брайт, также присутствовавший на вечере, пошутил про необходимость перезагрузки и съемок нового сезона, однако его коллеги не согласились с ним. Кауфман и Крейн пожелали Кевину удачи в новых съемках, повторив, что смысла в возвращении "Друзей" на экраны они не видят.

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На том же мероприятии продюсеры больше рассказали про изначальные задумки и их изменения в ходе съемок. К примеру, Кауфман отметила, что Моника и Чендлер не должны были быть парой.

Мы думали, что эти герои проведут вместе одну ночь и снова вернутся к дружбе. Однако реакция зрителей на Монику и Чендлера в качестве пары была потрясающей, и мы решили оставить их любовную линию, ― рассказала продюсер. Она также подчеркнула, что отношения между персонажами стали основным двигателем всей истории, и поблагодарила поклонников сериала за преданность.

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