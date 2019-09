В сети появились новые кадры шестой части саги о железном смельчаке (Фото)

Поклонники серии фильмов о любимом Терминаторе уже в предвкушении премьеры шестой части, которая получила название "Терминатор: Темная судьба". Чтобы еще больше разогреть ожидания у фанатов, представители ленты опубликовали новые кадры и постер с главными героями.

Ранее мы писали о первом официальном трейлере шестой части "Терминатора", который был опубликован в конце мая 2019 года. Видео сразу же взорвало сеть.

Так, за месяц до премьеры представители фильма "Терминатор: Темная судьба" опубликовали новые постеры, которые появились на странице компании Total Film в Twitter.

They're back! @Schwarzenegger and Linda Hamilton return as T-800 and Sarah Connor in #TerminatorDarkFate – here’s your exclusive look at the duo, alongside some new faces to the franchise, on the subscribers-only cover of #TotalFilm pic.twitter.com/ydnO1SVPPa

— Total Film (@totalfilm) September 16, 2019