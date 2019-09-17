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В сети появились новые кадры шестой части саги о железном смельчаке (Фото)
13:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:По состоянию на середину сентября его посмотрело более 20 миллионов человек.

Поклонники серии фильмов о любимом Терминаторе уже в предвкушении премьеры шестой части, которая получила название "Терминатор: Темная судьба". Чтобы еще больше разогреть ожидания у фанатов, представители ленты опубликовали новые кадры и постер с главными героями.

Ранее мы писали о первом официальном трейлере шестой части "Терминатора", который был опубликован в конце мая 2019 года. Видео сразу же взорвало сеть.

Так, за месяц до премьеры представители фильма "Терминатор: Темная судьба" опубликовали новые постеры, которые появились на странице компании Total Film в Twitter. 

На прокомокдрах появились уже хорошо известные Линда Хэмилтон, которая сыграет Сару Коннор, Арнольд Шварценеггер, которому досталась роль терминатора модели Т-800, а также Маккензи Дэвис и Наталья Рейес. 

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Премьера картины, которая станет продолжением второй части "Терминатор 2: Судный день" (1991), запланирована на 31 октября.

Напомним, что на прошедших выходных в Лос-Анджелесе вручили престижную телевизионную премию "Эмми". Лучшим документальным фильмом года признали "Покидая Неверленд" - четырехчасовую картину о том, как Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон, будучи детьми, подвергались сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона. Разумеется, подобное решение возмутило семью и преданных поклонников поп-короля.

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Все по теме:

Арнольд Шварценеггер, Терминатор, Терминатор 2, Судный день, Линда Хэмилтон, Темная судьба, Сару Коннор.
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