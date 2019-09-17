Решилась: Софи Тернер снимется в новом сериале

Новости культуры:Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер получила первую роль в новом сериале после Сансы Старк.

Звезда сериала "Игра престолов" и фильма "Темный феникс" Софи Тернер присоединилась к съемкам нового сериала "Выжить" (Survive), основой которого станет одноименный роман Алекса Морела. Это будет ее первая телевизионная роль после "престолов".

Как сообщает Justjared, телешоу будет транслироваться на новом потоковом сервисе Quibi, запуск которого запланирован на апрель 2020 года. В съемках также примет участие Кори Хоукинс ("Ходячие мертвецы").

Книга рассказывает о девушке по имени Джейн Тернер), которая вынуждена бороться за жизнь вместе с Полом (Хоукинс) после того, как самолет терпит крушение в заснеженных горах.

Режиссером выступит Марк Пеллингтон ("Человек-мотылек"), а сценаристами – Ричард Эбейт и Джереми Ангар.