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Звезда сериала "Игра престолов" поздравила мужа с 30-летием

Звезда сериала "Игра престолов" поздравила мужа с 30-летием
14:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:23-летняя Софи Тернер поздравила своего мужа, музыканта, Джо Джонаса с 30-летием, вручив ему торт прямо на сцене во время его концерта.

Звезда сериала "Игра престолов" решила удивить своего мужа в его день рождения и, кажется, ей это удалось. 

Поскольку жизнь музыкантов всегда наполнена масштабными событиями и концертами в разных уголках мира, им трудно спланировать празднование дня рождения дома, рядом с родными. Поэтому Джо Джонас, американский певец, был вынужден встречать свое 30-летие на сцене со своими братьями и поклонниками в зале.

Однако его жена Софи Тернер не оставила его без праздничного торта и своего присутствия в такой важный день. 

 
 
 
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Couldn’t have asked for a better night, thank you all so much. Nothing better than doing what I love with my loves on my birthday #HappinessBeginsTour

Публикация от J O E J O N A S (@joejonas)  

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Во время концерта группы Jonas Brothers в Вашингтоне звезда "Игры престолов" вышла на сцену с тортом со свечами и призвала зал спеть для своего любимого традиционную песню Happy Birthday. 30-летний Джо Джонас поделился роликом на своей странице в Instagram, трогательно подписав его.

Я не мог и представить лучшего праздничного вечера! Огромное спасибо! Лучшее, что может быть в день рождения – делать то, что я люблю вместе с моей любовью, – прокомментировал видео Джо Джонас.

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Праздник, День рождения, Выступление, Софи Тернер.
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