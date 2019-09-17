"Жизнь с самим собой": первый трейлер сериала с Полом Раддом (Видео)

Netflix опубликовал первый трейлер сериала "Жизнь с самим собой", главную роль в котором сыграл Пол Радд. В центре сюжета - уставший от жизни Джордж, которого перестало радовать абсолютно все: от семьи до работы. Когда он совсем отчаивается, то идет на эксперимент и на следующий день обнаруживает, что его заменил улучшенный Джордж. Тогда он вступает с ним в борьбу за свою жизнь. Сериал будет состоять из восьми эпизодов и выйдет 18 октября.