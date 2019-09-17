"Шантарам": найден актер на главную роль в сериале от Apple

Новости культуры:Основой проекта станет одноименный роман Грегори Дэвида Робертса.

Актер Чарли Ханнэм ("Меч короля Артура") утвержден на главную роль в сериале Apple "Шантарам".

Как сообщает Variety, в проекте также задействованы Ричард Роксбург и Радхика Апте. Отметим, что изначально в экранизации должен был сыграть Джонни Депп, который позже остался лишь в качестве продюсера.

Сценаристом выступит Эрик Уоррен Сингер ("Афера по-американски"), а Джастин Курзель ("Кредо убийцы") поставит первые два эпизода из десяти запланированных.

Действие романа, основанного на событиях из жизни автора, происходит в 80-е годы. Главный герой сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей, который навсегда меняет не только его жизнь, но и его самого.

Точная дата выхода сериала пока не называется.