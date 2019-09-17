Не только соединяет сердца: сервис для знакомств Tinder снял собственный сериал

Популярный сервис для знакомств Tinder снял собственный сериал. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, шоу является частью более широкой стратегии, которая будет раскрыта в ближайшее время.
Сериал, состоящий из нескольких эпизодов, будет иметь "апокалиптический" сюжет с любовной линией.
Отмечается, что возможно сериал является первой попыткой Tinder выпустить авторский видеоконтент для своей онлайн-платформы.
Tinder — это популярное приложение для знакомств, разработанное компанией Match Group. В нём пользователи могут найти себе пару с учётом геолокации и рядом заданных параметров.