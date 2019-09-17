Роберт Паттинсон возвращается на место съемок "Гарри Поттера"

Новости культуры:Новый фильм о "Бэтмене" с "главным" вампиром будут снимать в Англии там же, где снимали сагу о "Гарри Поттере".

Издание HN Entertainment сообщает, что съемки сольного фильма об одном из самых популярных персонажей комиксов DC пройдут на студии Leavesden – крупнейшем объекте кинопроизводства в мире.

Мэтт Ривз снимет новый фильм о Бэтмене в пригороде Лондона, в Ливсдене. Виды этого небольшого городка, расположенного к северу-западу от столицы Великобритании, знакомы всем кинолюбителям. Здесь разместилась студия Leavesden – основной производственный центр Warner Bros, где были сняты все 8 фильмов о Гарри Поттере и 2 части трилогии "Фантастические твари".

Кино-медиа-комплекс Ливсдена – практически единственное место в Великобритании, пригодное для крупномасштабных съемок. После недавней реконструкции студийная площадка Warner Bros. считается одним из самых современных и безопасных объектов кинопроизводства в мире. Супергерои здесь частые гости: в Leavesden снимали сцены "Чудо-Женщины", последнего "Человека-Паука" Джона Уоттса и "Темного Рыцаря" Нолана с Кристианом Бэйлом в роли, которая теперь перешла к Роберту Паттинсону.

Хотя Мэтт Ривз неоднократно говорил, что не планирует создавать очередную историю происхождения Бэтмена, сравнение с предыдущими экранизациями неизбежно.

Режиссер подчеркивает, что зрителей ждет нуарная история, которая откроет мир Готэма с новой стороны. Ривз обещает усилить детективное начало и вернуть биографию главного героя к истокам.

Релиз нового "Бэтмена" запланирован на лето 2021 года, а съемки, по неподтвержденным данным, могут начаться уже в конце 2019. При этом актерский состав и официальное название фильмы пока не уточнены. Известно лишь, что главную роль исполнит Роберт Паттинсон.