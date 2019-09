Новый Бэтмен: Кристиан Бэйл одобрил кандидатуру Роберта Паттинсона

В июне издание The Hollywood Reporter путем опроса выяснило, что поклонники считают лучшим Бэтменом Кристиана Бэйла. В 2021 году все может измениться, когда на экраны выйдет кинокомикс с Робертом Паттинсоном в главных ролях.

Издание Variety поинтересовалось у Кристиана, как он воспринял новость о том, что Паттинсон сыграет Брюса Уэйна.

Отлично. Это хороший выбор. Он отличный актер, и, думаю, сможет выдать что-то интересное,— ответил актер. Его мнение поддержал Мэтт Дэймон, с которым Бэйл приехал на кинофестиваль в Торонто.

Кристиан играл Бэтмена на протяжении нескольких лет, так что журналисты хотели узнать, какое наставление или совет он дал бы Роберту.

Christian Bale thinks Robert Pattinson is a "good choice" for #Batman. His advice? "Be able to pee by yourself" | #FORDvFERRARI - Variety Studio at #TIFF19 presented by @ATT pic.twitter.com/eiTlieVH5R

— Variety (@Variety) September 8, 2019