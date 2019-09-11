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Новый Бэтмен: Кристиан Бэйл одобрил кандидатуру Роберта Паттинсона

Новый Бэтмен: Кристиан Бэйл одобрил кандидатуру Роберта Паттинсона
09:27 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Бэйл не волнуется по этому поводу, напротив, он одобрил кандидатуру актера и дал ему совет, как почувствовать себя супергероем.

В июне издание The Hollywood Reporter путем опроса выяснило, что поклонники считают лучшим Бэтменом Кристиана Бэйла. В 2021 году все может измениться, когда на экраны выйдет кинокомикс с Робертом Паттинсоном в главных ролях. 

Издание Variety поинтересовалось у Кристиана, как он воспринял новость о том, что Паттинсон сыграет Брюса Уэйна.

Отлично. Это хороший выбор. Он отличный актер, и, думаю, сможет выдать что-то интересное,— ответил актер. Его мнение поддержал Мэтт Дэймон, с которым Бэйл приехал на кинофестиваль в Торонто.

Кристиан играл Бэтмена на протяжении нескольких лет, так что журналисты хотели узнать, какое наставление или совет он дал бы Роберту. 

Тот же, что и Бену Аффлеку — главное, чтобы ты мог сходить в туалет без посторонней помощи. Сложно почувствовать себя супергероем, если не можешь пописать самостоятельно,— отметил Бэйл.

Судя по последнему интервью Паттинсона, с этим могут возникнуть проблемы. В разговоре с Variety неделей ранее актер признался, что примерка костюма была довольно нелегким занятием:

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Я надел его уже в Лос-Анджелесе и почувствовал себя таким могущественным. И это удивительно, учитывая, как трудно и унизительно втискиваться в него при помощи пяти посторонних людей.

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Лос-Анджелес, Кино, Фильм, Кристиан Бейл, Бэтмен, Паттинсон, Роберта Паттинсон.
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