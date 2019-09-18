В Сети появился официальный трейлер сериала "Американская история ужасов-9" (Видео)

Новости культуры:Опубликован долгожданный трейлер, в котором открыли несколько секретов необычного сюжета.

Авторы популярного сериала "Американская история ужасов" (American Horror Story) готовятся к премьере 9 сезона, которая должна состояться уже сегодня, 18 сентября.

В центре сюжета нового сезона "Американской истории ужасов" – отдых подростков в лагере "Редвуд". Молодежь стремилась просто весело и беззаботно провести время, однако их отпуск обернулся жуткими приключениями: местный маньяк устроил охоту на подростков. Кому удастся выжить – зрители увидят уже с 18 сентября.

А пока что в сети опубликовали официальный трейлер. Новый сезон "Американской истории ужасов" получил название "1984", поэтому ожидаемо режиссеры мастерски передали стиль восьмидесятых.

Фанатам жутких фильмов новые эпизоды сериала могут напоминать "Спящий лагерь" и "Техасскую резню бензопилой". Однако эксперты уже отмечают, что сериал может получить большую популярность.

Что касается актерского состава, то в "Американской истории ужасов" сыграли Эмма Робертс, Билли Лурд, Коди Ферн, Джон Кэрролл Линч, Лесли Эрин Гроссман, Мэттью Моррисон, Дерон Хортон, Гас Кенуорти и Анжелика Росс.