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В Сети появился официальный трейлер сериала "Американская история ужасов-9" (Видео)

В Сети появился официальный трейлер сериала "Американская история ужасов-9" (Видео)
11:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Опубликован долгожданный трейлер, в котором открыли несколько секретов необычного сюжета.

Авторы популярного сериала "Американская история ужасов" (American Horror Story) готовятся к премьере 9 сезона, которая должна состояться уже сегодня, 18 сентября.

В центре сюжета нового сезона "Американской истории ужасов" – отдых подростков в лагере "Редвуд". Молодежь стремилась просто весело и беззаботно провести время, однако их отпуск обернулся жуткими приключениями: местный маньяк устроил охоту на подростков. Кому удастся выжить – зрители увидят уже с 18 сентября.

А пока что в сети опубликовали официальный трейлер. Новый сезон "Американской истории ужасов" получил название "1984", поэтому ожидаемо режиссеры мастерски передали стиль восьмидесятых. 

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Фанатам жутких фильмов новые эпизоды сериала могут напоминать "Спящий лагерь" и "Техасскую резню бензопилой". Однако эксперты уже отмечают, что сериал может получить большую популярность.

Что касается актерского состава, то в "Американской истории ужасов" сыграли Эмма Робертс, Билли Лурд, Коди Ферн, Джон Кэрролл Линч, Лесли Эрин Гроссман, Мэттью Моррисон, Дерон Хортон, Гас Кенуорти и Анжелика Росс.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Сериалы, Смотреть, American horror story, Американская история ужасов-9.
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