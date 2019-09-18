"Захар Беркут": официальный трейлер исторического экшена (Видео)

Новости культуры:В сети появился официальный трейлер украинского фильма "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко.

Вместе с украинскими кинопрофессионалами над фильмом работают и голливудские специалисты. Режиссером картины выступает Ахтем Сеитаблаев ("Киборги"), а сорежиссером – Джон Винн.

Как сообщалось ранее, главную роль в фильме сыграет голливудский актер Роберт Патрик ("Терминатор 2: Судный день", "Крепкий орешек 2"), который уже опубликовал фото своего пребывания в Украине.

Также на широком экране зрители увидят: Андрея Исаенко ("Киборги"), Олега Волощенко ("Сторожевая Застава"), Цэгмида Цэрэнболда ("Войско Мын Бала"), Томми Флэнагана ("Храброе сердце", "Гладиатор", "Город грехов"), Поппи Дрейтон ("Аббатство Даунтон"), Аяна Утепбергена ("Войско Мын Бала", "Бриллиантовый меч"), Алекса МакНиколла ("5-я волна", "Аксель"), Виктора Жданова ("Киборги"), Ержана Нурымбета ("Сторожевая Застава"), Элисон Дуди ("Индиана Джонс и последний крестовый поход") и других.

Действие картины перенесено в 1241 год, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой двигалась на запад по территории современной Украины. Захватчики уничтожали все на своем пути и остановились, дойдя до Карпатских гор. Посреди ночи несколько местных охотников тайком пробрались в лагерь монголов и освободили пленных. Из-за этого разгневанный предводитель захватчиков решил уничтожить все поселения в округе. Он нашел среди местных предателя, который показал ему тайную тропу в горах. Однако горные охотники во главе с Захаром Беркутом разработали собственный план того, как бороться с врагом.

Премьера фильма запланирована на 10 октября 2019 года. Напомним, ранее в сети появились фото со съемок "Захара Беркута" в Карпатах.