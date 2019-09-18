Роман "Невидимки" Чака Паланика станет сериалом

Новости культуры:О дате выхода, а также актерском составе пока информации нет.

Роман американского писателя Чака Паланика "Невидимки" (Invisible Monsters), вышедший 20 лет назад, будет адаптирован для телевидения.

Как сообщает Deadline, сценаристом сериала выступит Дженнифер Йель ("Легион", "Покои", "Декстер").

Генеральный директор Entertainment Fabrik Хенрик Бастин и президент Мелисса Ауате выступят исполнительными продюсерами проекта.

По сюжету книги, Шеннон Макфарленд - бывшая топ-модель, карьера которой была в миг перечеркнута выстрелом из винтовки, изуродовавшим ей пол-лица. Теперь она невидимка — человек, скрывающий свое лицо за вуалью. Втроем, вместе со своим бывшим парнем Манусом и красавицей-незнакомкой Брэнди, главная героиня занимается мошенничеством, благодаря которому всегда имеет доступ к различным наркотикам. Жизнь катится по наклонной, но еще не время с ней прощаться, ведь Шеннон должна отомстить всем, из-за кого она страдает.