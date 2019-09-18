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Мэрилин Мэнсон снимется в сериале

Мэрилин Мэнсон снимется в сериале
21:44 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон появится в четырех эпизодах нового сезона сериала "Американские боги".

Мэнсону досталась роль викинга-берсерска Йохана Венгрена, лидера дэт-метал группы Blood Death, поклоняющегося Одину и помогающего ему поддерживать силы.

Шоураннер Чарльз Итли заявил, что появление музыканта в сериале будет "оригинальным и очень занимательным".

Отметим, что Мэрилин Мэнсон не впервые на телевидении — ранее он снимался в "Сынах анархии", "На дне", "Блудливой Калифорнии" и др.

Когда состоится премьера нового сезона, не уточняется.

Мэрилин Мэнсон снимется в "Противостоянии" по роману Кинга

Напомним, съемки второго сезона "Американских богов" дались не легко. Проблемы с производством второго сезона сериала начались в конце 2017 года. Тогда Брайан Фуллер и Майкл Грин не смогли договориться с продюсерской компанией о бюджете и в результате покинули проект. Их пост занял Джесси Александер, но у него тоже начались разногласия с командой сериала, а канал Starz, который транслирует сериал, не устраивало качество нового сезона. В сентябре 2018 года Александер был отстранен от работы над вторым сезоном проекта.

В марте 2019 года стало известно, что сериал "Американские боги" продлили на третий сезон и назначили нового шоураннера.

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Мэрилин Мэнсон, Роль, Певец, Рок-музыкант, Американские боги.
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