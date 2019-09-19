Netflix дал зеленый свет новому датскому сериалу "Равноденствие 1985"

Исполнительным продюсером сверхъестественного триллера, основанного на одноименном успешном подкасте, будет Пив Бернт. Создала сериал Теа Линденбург через свою компанию Apple Tree Productions, поддерживаемую ITV Studio. Съемки планируют начать в конце этого года.
Сериал сфокусирован на девочке Анне, которой было всего 10 лет, когда она стала свидетелем загадочного исчезновения автобуса, в котором находились выпускники школы 1999 года.
Спустя 10 лет Анна начинает страдать от ночных кошмаров, связанных с этим событием, и с одним из пропавших учеников, с которым девочка была близка. Когда один из выживших загадочным образом умирает, Анна принимает решение выяснить, что тогда случилось с классом. То, что девушка обнаруживает, оказывается намного волнующим, чем она могла себе представить.
Действия сериала перемещаются между сегодняшним днем и событиями 1999 года.
Оригинальная версия подкаста была очень популярна в Дании. Дорт Риис Лауридсен будет продюсировать сериал для Apple Tree Productions вместе с Бернтом. Netflix планирует запустить сериал по всему миру, но дата выпуска пока не объявлена.