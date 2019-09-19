"Выглядит многообещающе": "Дьявол носит Prada" станет мюзиклом

Новости культуры:Музыку для нового мюзикла по мотивам известного фильма напишет сам сер Элтон Джон.

Комедийный фильм "Дьявол носит Prada" режиссера Дэвида Френкеля, снятый по одноименной книге Лорен Вайсбергер, станет мюзиклом.

Как сообщает People, постановка будет представлена в одном из театров Чикаго уже следующим летом.

Музыку к новому проекту напишет известный британский музыкант Элтон Джон, который также станет руководителем спектакля вместе с театральным режиссером Анной Шапиро.

"Переосмысление фильма "Дьявол носит Pradа" для театра выглядит многообещающе. Я большой поклонник книги и фильма, и, безусловно, мира моды. Не могу дождаться, когда смогу вцепиться зубами в этот лакомый кусочек поп-культуры", — заявил Элтон Джон.

Напомним, комедийная драма "Дьявол носит Prada", рассказывающая о молодой девушке, попавшей на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов, вышла в 2006 году. В картине снимались Мерил Стрип (получила "Оскар" за эту роль), Энн Хэтуэй, Эмили Блант. Фильм является одним из рекордсменов по затратам на костюмы, которые составили около миллиона долларов. По мнению критиков, прототипом одной из главных героинь стала Анна Винтур, редактор журнала Vogue, известная своим жестким стилем руководства.