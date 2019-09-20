Скачать
Пятница, 20.09.2019
Законы о госслужбе и публичных закупках: Гончарук объяснил, зачем это нужно
Законы о госслужбе и публичных закупках: Гончарук объяснил, зачем это нужно
Украинские станции переливания крови могут отдать в концессию
Украинские станции переливания крови могут отдать в концессию
Ляп Панькива и шикарный гол Мехмеди - в обзоре матча Вольфсбург - Александрия (Видео)
Вольфсбург уверенно побеждает Александрию (Видео)
В Boeing похвастались новейшим истребителем F-15EX для ВВС США (Видео)
В Boeing похвастались новейшим истребителем F-15EX для ВВС США (Видео)

Актерский состав нового триллера "Без жалости" пополнился Джейми Беллом

Актерский состав нового триллера "Без жалости" пополнился Джейми Беллом
02:34 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:К боевику по произведениям Тома Клэнси "Без жалости" к Майклу Б. Джордану примкнул и Джейми Белл.

Джейми Белл ("Фантастическая четверка") присоединился к актерскому составу нового триллера "Без жалости" студии Paramount, который будет снят по одноименному роману Тома Клэнси.

Как сообщает Variety, ранее к проекту также присоединился Майкл Б. Джордан ("Черная пантера").

За сценарий адаптации будет отвечать Тейлор Шеридан, а поставит картину Стефано Соллима ("Убийца 2: Против всех"). 

В центре сюжета окажется сотрудник ЦРУ Джон Кларк (Майкл Б. Джордан), который попал туда после того, как сменил имя и отслужил разведчиком во Вьетнаме. Завербовать его помогает заместитель директора Роберт Риттер (Джейми Белл).

Красота - страшная сила: представлен первый трейлер комедии "Like a Boss"(Видео)

Съемки стартуют в конце года, а релиз назначен на 18 сентября 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Paramount, Триллер, Джейми Белл, Без Жалости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
03 "Орехоеды" живут дольше: медики объяснили почему
04 О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
05 Оржель прокомментировал газовые консультации Украина-ЕС-РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ назвали дату и место встречи Зеленского и Трампа
СМИ назвали дату и место встречи Зеленского и Трампа
&quot;Формула Штайнмайера&quot;: Под ОПУ собрались активисты
"Формула Штайнмайера": Под ОПУ собрались активисты
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь