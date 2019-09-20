Актерский состав нового триллера "Без жалости" пополнился Джейми Беллом

Новости культуры:К боевику по произведениям Тома Клэнси "Без жалости" к Майклу Б. Джордану примкнул и Джейми Белл.

Джейми Белл ("Фантастическая четверка") присоединился к актерскому составу нового триллера "Без жалости" студии Paramount, который будет снят по одноименному роману Тома Клэнси.

Как сообщает Variety, ранее к проекту также присоединился Майкл Б. Джордан ("Черная пантера").

За сценарий адаптации будет отвечать Тейлор Шеридан, а поставит картину Стефано Соллима ("Убийца 2: Против всех").

В центре сюжета окажется сотрудник ЦРУ Джон Кларк (Майкл Б. Джордан), который попал туда после того, как сменил имя и отслужил разведчиком во Вьетнаме. Завербовать его помогает заместитель директора Роберт Риттер (Джейми Белл).

Съемки стартуют в конце года, а релиз назначен на 18 сентября 2020 года.