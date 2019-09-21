Интересные секреты из "Гарри Поттера" (Фото)

1 Книга доступа В замке Хогвартс есть множество тщательно охраняемых секретов и трюков – от движущихся лестниц до фальшивых дверей и сотен, возможно, тысяч заколдованных портретов. Тем не менее, самый охраняемый секрет (и секрет, который отвечает на большой вопрос о мире Гарри Поттера) – это Книга доступа. Книга знает, когда рождается волшебница или волшебник, или даже полукровка. Когда эти дети проявляют достаточный магический талант (иногда при рождении, иногда не раньше семи лет, иногда даже позже), Перо приёма может вписать их имена в книгу, позволяя им поступить в Хогвартс, если они того пожелают.

2 Полукровки В тот или иной момент мы все задавали один и тот же вопрос о вселенной Гарри Поттера: как полукровки получают свою магию? Судя по всему, ответ был у нас под носом всё время: во всех случаях они происходят от сквибов. Когда рождаются сквибы (волшебницы или волшебники, не умеющие творить магию), их отправляют жить среди маглов, когда обнаруживается, что у них нет магии. Они заключают браки с маглами и передают свои гены. Через несколько поколений магический ген проявляется, чтобы подарить семье маглов ребёнка-волшебника. Многие в магическом сообществе предполагают, что полукровки, так или иначе, случайны. Тем не менее, магический ген просто немного трусливый и скрывается в течение поколений, прежде чем неожиданно проявиться, чтобы подарить какой-нибудь магловской семье ребёнка-волшебника. Среди известных рождённых у маглов – Плакса Миртл, Лили Эванс (мать Гарри) и Гермиона Грейнджер.

3 Желание Дамблдора Если вы помните из книги, Гарри был не единственным, кого часто тянуло к Зеркалу Еиналеж (что, кстати, означает "желание", написанное задом наперёд). Альбус Дамблдор провёл много ночей, глядя в зеркало и не всегда занимаясь делом Философского камня. Тем не менее, когда Гарри спросил Дамблдора, что он увидел в зеркале, Дамблдор солгал, сказав, что он увидел себя в паре толстых шерстяных носков. Итак, что он на самом деле увидел? По словам Дж. К. Роулинг, он просто увидел свою семью, все живы и здоровы. Печальное, но понятное желание, учитывая безвременную кончину его родителей и сестры.

4 Богатство Гарри Гарри невероятно богат. Его хранилище в Гринготтсе завалено золотом и серебром – золотыми горами, ростом с 11-летнего ребёнка. Так откуда это взялось? Каково его семейное наследие? Оказывается, Гарри так богат потому, что его семья создала несколько хорошо известных лечебных и косметических зелий, а именно Бодроперцовое зелье, Костерост и Снадобье "Простоблеск", которые действительно обогатили семью. Фактически, Флимонт Поттер, изобретатель и первый дистрибьютор "Простоблеска", как говорят, в четыре раза увеличил семейное состояние после продажи формулы и компании "Простоблеск". Возможно, вы помните их применение из книги: Костерост восстанавливает ваши кости, Бодроперцовое зелье лечит простуду и грипп, а Снадобье "Простоблеск" превращает даже пушистые волосы Гермионы в мягкие и шелковистые.

5 Начальная школа для волшебников Итак, что делают дети-волшебники до Хогвартса? Они просто сидят и ждут, чтобы отправиться туда для изучения магии? Разрешено ли им бегать, как диким собакам, и делать то, что они хотят? Нет! Фактически, кажется, что большая часть их детства занята изучением основ у своих родителей, братьев и сестёр. По словам Дж. К. Роулинг, дети-волшебники имеют довольно чёткое представление о трёх основных предметах. Родители проводят домашнее обучение своих детей, пока они не отправятся в Хогвартс. Родители должны хорошо выполнять свою работу, поскольку ни один из учеников не должен иметь проблем с тремя предметами (чтение, письмо и арифметика).

6 Дети оборотня Ремус Люпин, наш любимый оборотень, был совершенно не готов стать отцом и имел на то веские основания. Такие оборотни, как он, почти никогда не рожали детей, и не было никакой информации о том, коснётся это как-то ребёнка или нет. В конце концов, Билл Уизли был всего лишь поцарапан когтями и укушен неизменным оборотнем, и это вызвало в нём радикальные изменения. Так что же с Тедди Люпином, сыном Римуса? К счастью, Дж. К. Роулинг говорит, что он не страдает от той же болезни, которая мучила его отца. На самом деле наш Тедди – Метаморфомаг, как и его мать Нимфадора.

7 Прошлое Минервы Где вы были, когда впервые услышали о тайном покойном муже профессора Минервы Макгонагалл, Элфинстоуне, и её отце-магле? Вы были здесь, в этом списке? Вы не одиноки! На самом деле большинство людей не знают об этих хорошо спрятанных на страницах Pottermore секретах, а также о том, что у Минервы есть два брата и что её отец был преподобным. Фактически, Минерва влюблялась дважды, один раз в магла по имени Дугал и один раз в волшебника по имени Эльфинстоун. Оба они рано умерли. Прошлое, наполненное горем, тайнами, дружбой и служением – это не то, что мы ожидаем найти в прошлом Минервы, но это абсолютно глубокое развитие характера, которого мы все заслуживаем.

8 Предсказание смерти Сивиллы Трелони Мы уже знаем, что Сивилла Трелони – настоящий экстрасенс (хотя она сама не осознаёт этого). Она сделала Пророчество, которое привело к смерти родителей Гарри и возможности падения Волдеморта. Известно, что Сивилла является потомком легендарной провидицы Кассандры. Тем не менее, большинство предсказаний Сивиллы – не что иное, как легкомыслие с неясным истинным прогнозом. Из-за её обмана и махинаций мы склонны упускать из виду, что Сивилла сделала ряд других правильных предсказаний на протяжении всей серии книг, в частности, ещё одно Пророчество. Когда её попросили присоединиться к студентам и преподавателям за столом на Рождество, она отказалась, заявив, что "когда вместе обедают тринадцать человек, кто первый встанет, тот первый умрёт". Это было доказано позже, когда Дамблдор, не подозревая, что Питер Петтигрю сидел за столом, собрав в общей сложности 13 гостей, поднялся первым из-за стола и умер первым из тех, кто сидел.

9 Вымышленные растения с настоящими названиями Названия растений в серии книг о Гарри Поттере смешны и волшебны. Названия, которые врезаются в память, такие как Ядовитая фасоль тентакула или Жгучая антенница (Venomous Tentacula) и Жабросли (Gillyweed), являются частью очарования вселенной. Полынь, спорыш и аконит – растения, описанные в серии книг, и все они выдуманные. Или нет? Дж. К. Роулинг говорит, что она нашла их в прекрасной старой книге Николаса Калпепера под названием "Полный травник". Книга, которая теперь доступна в Интернете в формате pdf, содержит изображения и названия примерно 100 различных растений. Это относится и к другим растениям с магическим названием, таким как печёночник, жабер и змейка.