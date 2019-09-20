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В прокат выходит боевик "Рэмбо: Последняя кровь" (Видео)

В прокат выходит боевик "Рэмбо: Последняя кровь" (Видео)
12:03 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости культуры:Фильм, вероятнее всего, будет претендовать на звание "старого доброго боевика" без особых намеков на смысл.

С 19 сентября в кинотеатрах Украины стартовал показ продолжения легендарного боевика - "Рэмбо: Последняя кровь" с 73-летним Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Сюжет

Непобедимый Джон Рэмбо намеревается найти тихую гавань и устраивает свое существование на ранчо. Ему предстоит покинуть тихое место и отправиться в Мексику, чтобы отыскать похищенную дочь своего друга. На героя ложится сверхзадание – противодействовать всевластному и безжалостному наркокартелю.

У Ветерана Вьетнамской войны и непобедимого Джона Рэмбо возник посттравматический синдромом. Чтобы справиться с демонами прошлого, он вынужден переехать на ранчо, где начинается заботится о животных и старается не вспоминать о войне. Теперь его ближайшие друзья - девушка Габриэлла и ее бабушка. 

Однажды его девушка отправляется в Мексику на поиски отца, который оставил семью много лет назад. Но внезапно исчезает бесследно, и Рэмбо вынужден отправиться на поиски любимой.

Во время поисков он разоблачает деятельность преступной организации, занимающейся торговлей женщинами. Теперь главному герою придется снова взяться за оружие, чтобы спасти девушку и остановить преступников.

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Интересные факты о фильме "Рэмбо 5: Последняя кровь"

6 декабря 2018 года Сильвестр Сталлон заявил, что это будет последний фильм "Рэмбо", и что его персонаж "наконец-то найдет то, что он считает миром". Однако в Каннах 2019 года Сталлоне сообщил, что продолжит играть роль Джона Рэмбо, если "Рэмбо: Последняя кровь" окажется успешным.

Фильм был выпущен через 11 лет после "Рэмбо" (2008).

Песня, которая используется в трейлере, - Old Town Road - Remix от Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус.

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Фильмы, Кино, Боевик, Рэмбо, Рэмбо: Последняя кровь.
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