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В Голливуде состоялась премьера фильма "Гостайна" (Видео)

В Голливуде состоялась премьера фильма "Гостайна" (Видео)
10:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay.com

Новости культуры:По сюжету, главная героиня передает журналистам секретные материалы, подтверждающие нелегальную деятельность спецслужб.

В Голливуде готовят немало сюрпризов для киноманов. В частности, увлекательная кинолента "Гостайна" (Official Secrets), которая уже 19 сентября появилась во всех отечественных кинотеатрах.

Главную роль в фильме "Гостайна" исполнила знаменитая голливудская актриса Кира Найтли. В киноленте она сыграла роль британской разведчицы Кэтрин Терезы Ган.

Одновременно правительство стремится защитить военных, которые незаконно вторглись в Ирак, и пытаются скрыть этот факт от ООН. Слитая информация может навредить власти США, поэтому разведчица Кэтрин Тереза Ган становится врагом государства.

Режиссером киноленты выступил Гэвин Худ, который мастерски реализовал незаурядный сюжет. Кроме Киры Натли, он пригласил на съемки Мэттью Гуда, Рэйфа Файнса, Мэтта Смита.

Хоть мировая премьера фильма "Гостайна" была запланирована на 23 августа 2019 года, однако ее перенесли на конец сентября.

Смотрите первый официальный трейлер к фильму Гостайна": видео 

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Напомним, что новый сериал от Amazon "Властелин колец" укореняется в Новой Зеландии. Уже начали подготовку в съемках предстоящего шоу, основанного на фантастических романах Толкина, в стране, которая является "домом" и для художественных фильмов. Ожидается, что съемки начнутся в ближайшие месяцы.

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Все по теме:

Голливуд, Кира Найтли, Трейлер, Фил, Гостайна, Official Secrets, Мэттью Гуда, Мэтта Смита.
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