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Мэрилин Мэнсон сыграет в третьем сезоне "Американских богов" (Видео)

Мэрилин Мэнсон сыграет в третьем сезоне "Американских богов" (Видео)
15:28 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Мэрилин присоединится к "Американским богам" на четыре серии в третьем сезоне, который стартует в 2020-ом году.

50-летний рокер сыграет солиста викинг-метал группы под названием Blood Death.

Мэнсон сыграет Йохана Венгрена, викинга-берсерка и кровожадного солиста музыкальной группы. Ее участники служат одному из главных персонажей сериала ― Мистеру Среде (Иэн МакШейн). 

Шоураннер нового сезона Шик Эгли сравнил работу с Мэнсоном с употреблением допинга и признался, что является давним поклонником таланта музыканта. 

Сериал "Американские боги" стартовал в 2017 году. Сюжет рассказывает о войне старых и новых богов. Главным героем является бывший заключённый Тень Мун, который вместе с мистером Средой объезжает Соединённые Штаты и знакомится с богами разных пантеонов.

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После перового сезона шоу стало известно, что его шоураннеры Майкл Грин и Брайан Фуллер покидают проект из-за разногласий с продюсерами. Во втором сезоне их заменил Джесси Александер, ранее работавший над сериалами "Ганнибал" и "Звездный путь: Дискавери". Во время производства второго сезона руководство канала Starz отстранило Джесси Александера от работы над сценарием. В итоге шоураннером третьего сезона "Американских богов" был назначен Шик Эгли, который уже работал над сериалами "Ходячие мертвецы" и "Декстер".

Участие в шоу для Мэрлина Мэнсона станет не первым актерским опытом. Ранее музыкант уже снимался в "Сынах анархии" и "Блудливой Калифорнии", в боевике "Обитель зла" и в фильме "Шоссе в никуда" Дэвида Линча. А совсем скоро Мэнсона можно будет увидеть в сериале "Новый папа". Там известный рокер присоединится к Джуду Лоу и Джону Малковичу. Премьера этого сериала состоится уже в ноябре этого года.

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Фильмы, Кино, Мэрилин Мэнсон, Смотреть, Американских богов.
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