Уже скоро в прокате: боевик "Кокаиновый барон" с Николасом Кейджом (Видео)

Новости культуры:"Кокаиновый барон" - американский боевик, режиссером которого стал Джейсон Кабелл.

С 26 сентября в кинотеатрах Украины стартует показ американского боевика - "Кокаиновый барон" с Николасом Кейджом и Лоренсом Фишберном в главной роли.

Сюжет

Когда партия кокаина, которая следует из Мексики через США в Канаду, скомпрометирована генерального директора наркоторговой компании по имени Босс, он отправляет своего наиболее доверенного помощника Повара и его партнера, другого торговца наркотиками, известного как Человек, на ревизию. Их задача разобраться, как работает сеть поставщиков.

По мере того, как груз с наркотиками совершает опасный путь через международные границы, прошлых гангстеров, поставщиков и курьеров, они также отслеживаются федеральными агентами.

Кабелла с его амбициозном сценарием с многочисленными материально-техническими и тональными особенностями можно поблагодарить за усердную работу.

Этому фильму суждено стать одним из самых эффектных и сенсационных боевиков этой осени.