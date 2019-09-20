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Пятница, 20.09.2019
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Уже скоро в прокате: боевик "Кокаиновый барон" с Николасом Кейджом (Видео)

Уже скоро в прокате: боевик "Кокаиновый барон" с Николасом Кейджом (Видео)
15:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:"Кокаиновый барон" - американский боевик, режиссером которого стал Джейсон Кабелл.

С 26 сентября в кинотеатрах Украины стартует показ американского боевика - "Кокаиновый барон" с Николасом Кейджом и Лоренсом Фишберном в главной роли.

Сюжет

Когда партия кокаина, которая следует из Мексики через США в Канаду, скомпрометирована генерального директора наркоторговой компании по имени Босс, он отправляет своего наиболее доверенного помощника Повара и его партнера, другого торговца наркотиками, известного как Человек, на ревизию. Их задача разобраться, как работает сеть поставщиков.

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По мере того, как груз с наркотиками совершает опасный путь через международные границы, прошлых гангстеров, поставщиков и курьеров, они также отслеживаются федеральными агентами.

Кабелла с его амбициозном сценарием с многочисленными материально-техническими и тональными особенностями можно поблагодарить за усердную работу.

Этому фильму суждено стать одним из самых эффектных и сенсационных боевиков этой осени.

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Кино, Фильм, Премьера, Новый фильм, Николас Кейдж, Премьера фильма, премьера в Украине, Running With the Devil, Кокаиновый барон, Лоренс Фишберн.
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