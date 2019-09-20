Шок для системы: Миша Коллинз поделился новыми подробностями о 15 сезоне "Сверхъестественного"

Новости культуры:Меньше чем через месяц состоится премьера финального сезона сериала "Сверхъестественное".

Пока поклонники с упоением строят догадки, чем же завершится сага о братьях Винчестерах, Миша Коллинз решил немного пролить свет на судьбу своего героя.

Актер рассказал, что Кастиэлю, в отличие от Дина и Сэма, гораздо легче было принять тот факт, что Бог оказался плохим парнем.

"Кас фактически отказался от своего отца еще в 9 сезоне. Думаю, он смирился с тем, что Бог не станет тем отцом, на которого он рассчитывал. Поэтому он не слишком удивился, когда Бог спустился на Землю и наворотил дел", - сказал Коллинз в интервью EW. Он добавляет, что злая сущность Бога, конечно, "шок для системы", и для Каса, и для Винчестеров.

"Он - самое могущественное существо во Вселенной, и он идет против нас, а мы-то думали, что он хороший. Теперь вся жизнь главных героев поставлена под сомнение. Предвидел ли Бог все их действия до самого последнего момента?" - этим вопросом задается Кастиэль.

Впрочем, не только мысли о Боге волнуют ангела. Кас тяжело переживает уход Джека и чувствует себя ответственным за его смерть. "Он пообещал защитить его, но в итоге Джек не только переметнулся на темную сторону, но и погиб. Для Каса это огромная потеря", - сказал Коллинз.

Напомним, что первый эпизод 15 сезона "Сверхъестественного" покажут на CW 10 октября.