Сделаем не так, как фанаты того ожидают: "Кэти Кин" - новый сериал, который не стоит пропускать (Видео)

Новости культуры:Кажется, канал CW вознамерился создать собственную телевизионную вселенную, основанную на произведениях Archie Comic.

Через несколько месяцев на экраны выйдет новый сериал "Кэти Кин", в котором появятся знакомые персонажи из "Ривердейла". И по данным издания Deadline, на одной интересной встрече создатели не остановятся.

По словам исполнительного продюсера Майкла Грасси, зрителей ждет занимательный боксерский поединок, участие в котором определенно примет бойфренд Кэти Кин (Люси Хейл) и герой из "Ривердейла".

"Фанаты обязательно увидят, как К.О. Келли встретится на ринге лицом к лицу кое с кем из этого шоу", - заинтриговал поклонников Грасси. Учитывая, что именно Арчи Энрюс (Кей Джей Апа) активно занимается боксом, то его появление в "Кэти Кин" вполне возможно.

Зрители также в курсе, что бывшая солистка "Кошечек" Джози Маккой станет в грядущем шоу одной из главных героинь, но новость о появлении всего музыкального коллектива удивила даже Эшли Мюррей, исполнительницу роли Маккой. Мы определенно увидим группу, но, вероятно, не так, как фанаты того ожидают", - заявил Роберто Агирре-Сакаса.

Шоураннер также сообщил, что в "Кэти Кин" появится мама Джози, которую играет Робин Гивенс. "Она обязательно заглянет в гости. Мы все любим Робин", - пообещал Роберто. Напомним, "Кэти Кин" перенесет зрителей на пять лет вперед после того, как Маккой покинула Ривердейл, чтобы построить карьеру в Нью-Йорке.

Точная дата премьеры шоу пока неизвестна, зато уже 9 октября поклонники смогут увидеть первый эпизод четвертого сезона "Ривердейла".