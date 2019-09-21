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Tinder выпустит интерактивный сериал

Tinder выпустит интерактивный сериал
09:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:Пользователи смогут влиять на сюжет сериала благодаря свайпам.

Приложение для романтических знакомств Tinder в октябре выпустит первый эпизод интерактивного сериала, в котором пользователи смогут влиять на сюжет.

Об этом директор по продукту Tinder Кайл Миллер сообщил The Verge.

Сериал называется Swipe Night, он расскажет о группе друзей, которые пытаются спастись после апокалипсиса. Первый эпизод выйдет 6 октября, следующие будут выходить каждую неделю. Всего будет шесть эпизодов продолжительностью 5 минут каждый, просмотреть их смогут только в США.

Пользователи смогут влиять на сюжет свайпами (жест по сенсорному экрану) — проводя по экрану влево или вправо. На то, чтобы сделать выбор, у зрителей будет 7 секунд. Tinder сохранять выбор пользователя, но не будет никак замечать, человек сделал тот или иной выбор.

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Еще одна особенность сериала заключается в том, что просмотр каждой серии будет доступен только в течение 6 часов. Так сделали, чтобы пользователи смотрели видео в одно время и активно обсуждали его.

Проект рассчитан на так называемое поколение Z — от 18 до 25 лет.

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Фильмы, Кино, Сериалы, tinder, Интерактивный сериал.
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