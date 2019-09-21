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Авторы сериала "Кріпосна" впервые рассказали о планах на 3 сезон (Видео)

Авторы сериала "Кріпосна" впервые рассказали о планах на 3 сезон (Видео)
13:19 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:"Кріпосна" стала лучшим сериалом марта среди украинских телеканалов за последние шесть лет.

19 сентября на телеканале СТБ завершился второй сезон украинского сериала "Кріпосна". Концовка повергла в шок многих поклонников костюмированной драмы, и они требуют продолжения.

По сюжету, главная героиня Катя Вербицкая наконец-то обрела долгожданную свободу, а также встретила свою любовь - Андрея Жадана. Сезон заканчивается свадьбой влюбленных, где оба клянутся друг другу в вечной любви. Но на выходе из храма к жениху подскакивает всадник на черном коне и вонзает ему в грудь нож. Так и заканчивается второй сезон.

Такая задумка авторов не понравилась поклонникам сериала и сразу после выхода последней серии сеть запестрила возмущенными комментариями. "Зачем убили Жадана?" - главный вопрос, который задают зрители сериала. 

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После такого ажиотажа авторы "Кріпосної" заговорили о продолжении сериала. Итак, третьему сезону - быть. Авторы приоткрыли завесу и рассказали, что ждет зрителей в новых сериях.

А в январе вышла и одноименная книга, написанная по мотивам драматической киноленты.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Трейлер, Драма, Кріпосна, Андрея Жадана..
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