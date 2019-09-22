Чудо в 3D: фильм "Гемини" с Уиллом Смитом поразил публику (Видео)

Новости культуры:Фантастический боевик, главную роль в котором исполнил Уилл Смит, высоко оценили зрители с предпоказов.

Они отмечают смелую работу режиссера и актерскую игру Смита, которому пришлось изображать сразу двух героев.

Задумка снять "Гемини" появилась в Голливуде еще 20 лет назад, но тогда ни один режиссер не согласился работать с таким технически сложным проектом. По сюжету главный герой сталкивался со своим молодым клоном, и технологии не позволяли "омолодить" актера натурально.

В итоге за "Гемини" взялся известный режиссер-визионер Энг Ли ("Жизнь Пи", "Крадущийся тигр, затаившийся дракон"). Первые зрители уже делятся своими впечатлениями от фильма в социальных сетях.

Они отмечают, что в фильме используется технология высокочастотной смены кадров – это добавляет фильму "плавности" движения. Спорную технологию обычно критикуют, однако в этот раз она оказалась на своем месте.