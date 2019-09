Премьера "Джуди" в Беверли-Хиллз: Рене Зеллвегер ошеломила публику новым выходом (Фото, Видео)

Новости культуры:Вчера состоялся премьерный показ биографической кинокартины, главную роль в которой исполнила Рене Зеллвегер.

На днях прошла премьера биографического фильма "Джуди", режиссером которого выступил британец Руперт Гулд.

Фильм повествует о последних годах жизни легендарной актрисы и певицы Джуди Гарленд, которая умерла в 47-летнем возрасте от передозировки барбитуратами. История также расскажет об отношениях Гарленд с журналистами, поклонниками, а также покажет внутренний мир незабываемой актрисы.

Главную роль в кинокартине сыграла американская актриса и продюсер Рене Зеллвегер, которая для роли сильно изменила свою внешность.

Для своего выхода звезда трилогии "Дневник Бриджит Джонс" Рене Зеллвегер выбрала довольно короткое алое платье с разноцветным орнаментом, сделанное в восточном стиле.

Творческое мероприятие прошло в Беверли-Хиллз, в театре Samuel Goldwyn, на котором также присутствовали такие звезды как британский певец Сэм Смит (который помог Зеллвегер написать и исполнить саундтрек к фильму), голливудская актриса Шэрон Стоун, американский актер, известный ролью главы семейства вампиров в фильме "Сумерки" - Питер Фачинелли и его девушка, актриса Лили Энн Харрисон. Также на премьере фильма присутствовали Руфус Сьюэлл и Ная Ривера.

Напомним, что премьера фильма "Джуди" выйдет в украинский прокат 24 октября этого года.