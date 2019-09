Звезды "Теории Большого взрыва" Джим Парсонс и Маим Бялик готовят сюрприз для своих фанов

Новости культуры:Премьера нового проекта запланирована на 2020 год.

Звезды "Теории Большого взрыва", актеры Джим Парсонс (Шелдон) и Маим Бялик (Эми) вновь поработают вместе и сыграют главные роли в новом комедийном сериале "Карла".

Новое телешоу "Карла" - это ремейк британского сериала "Миранда", выходившего на ВВС. История расскажет о 39-летней владелице котокафе (Маим Бялик), которая потратила на открытие заведения все деньги, отложенные родителями на ее свадьбу. Парсонс сыграет университетского друга главной героини, в которого она влюблена.

Медиаконцерн Fox Enteratainment возлагает на проект "Карла" большие надежды в плане развития вещания в 2020 году. По словам президента Fox Entertainment Майкла Торна, долгие годы в осеннем расписании каналов компании не было комедийных сериалов.

Напомним, что Джим Парсонс недавно завершил 12-летнюю историю Шелдона Купера ― в мае вышел финальный эпизод "Теории большого взрыва", и совсем скоро он воплотит на экранах еще один интересный образ в новом проекте Netflix "Оркестранты" (The Boys in the Band). Перевоплощение в главного героя дастся ему легко, он уже играл Майкла в одноименном мюзикле на Бродвее. Кроме того, персонаж, как и сам Парсонс, имеет нетрадиционную ориентацию.