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Актер Джим Парсонс рассказал о своей ориентации

Актер Джим Парсонс рассказал о своей ориентации
15:16 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Несмотря на то, что Джим не скрывает своей ориентации и не видит в ней ничего постыдного, гей-парады – не для него.

Джим Парсонс недавно завершил 12-летнюю историю Шелдона Купера ― в мае вышел финальный эпизод "Теории большого взрыва", и совсем скоро он воплотит на экранах еще один интересный образ в новом проекте Netflix "Оркестранты" (The Boys in the Band). Перевоплощение в главного героя дастся ему легко, он уже играл Майкла в одноименном мюзикле на Бродвее. Кроме того, персонаж, как и сам Парсонс, имеет нетрадиционную ориентацию.

В основу будущего фильма ляжет пьеса Марта Кроули, впервые поставленная в 1968 году и возрожденная в честь юбилея в 2018 году. В центре истории окажутся несколько друзей-геев из Нью-Йорка, которые собираются в квартире одного из них, чтобы отметить день рождения. Весь вечер поднимаются острые вопросы, приятели жалуются на то, что общество не принимает их, но они все равно плывут против течения.

О дискриминации секс-меньшинств Парсонс знает не понаслышке, он стал свидетелем стремительных изменений к лучшему как в рабочих вопросах, так и в обыденной жизни.

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46-летний актер признался, что его всегда пугали толпы и большое скопление людей. В 2012 году Парсонс совершил каминг-аут, о чем вспомнил во время интервью Variety: "Когда информация стала публичной, я наконец-то мог сказать: "Ну и черт с вами! Если у вас по-прежнему проблемы с геями, значит, у вас проблемы лично со мной". Быть полноценным членом этого сообщества, заявить о себе – это был такой душевный подъем, такое воодушевление, и я чувствую его до сих пор. Это огромное облегчение. Ну и, к тому же, приятно порой чувствовать праведный гнев".

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Знаменитости, Актер, Ориентация, Джим Парсонс.
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