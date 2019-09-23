Фильм о Голодоморе победил на польском кинофестивале (Видео)

Новости культуры:Драма "Mr Jones" о Голодоморе получила главную награду на кинофестивале в Польше.

Историческая драма "Mr Jones" совместного производства Украины, Польши и Британии одержала победу на 44-м фестивале польских художественных фильмов в Гдыне.

Главную награду - "Золотого льва" - получила режиссер фильма “Mr Jones” Агнешка Голланд, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Всего за главную награду фестиваля боролись 19 кинокартин.

В фильме “Mr Jones” рассказывается о валлийском репортере Гарете Джонсе, который в 1933 году приехал в СССР и расследовал события Голодомора. Он первым в западной прессе рассказал о голоде в Украине.

Фильм снят в копродукции Украины, Польши и Великобритании, съемки проходили во всех трех странах.

Украина потратила на ленту 26 млн грн, а общий ее бюджет составляет 262,2 млн грн.

Главные роли исполнили Джеймс Нортон (сериал "Война и мир"), Ванесса Кирби ("Корона", "Миссия невыполнима: Фолаут"), Питер Сарсгаард ("Великолепная семерка"), Джозеф Моул ("Игра престолов") и Кеннет Кренем ("Малефисента"). Также в картине сыграли украинские актеры Яков Ткаченко и Олег Драч.

Премьера состоялась в феврале на 69-м Берлинском международном кинофестивале. В прокате в Польше фильм появится 25 октября под названием “Гражданин Джонс”, а в Украине – 28 ноября под названием “Цена правды”.