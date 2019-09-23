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Сериал "Блеск" продлен на четвертый сезон

Сериал "Блеск" продлен на четвертый сезон
12:55 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости культуры:Несмотря на неожиданный поворот в конце третьего сезона, Netflix решил показать фанатам финал истории.

Известно, что Лиз Флэхив и Карли Менш вернутся в новом сезоне вместе с актерским составом: Элисон Бри, Бетти Гилпин и Марк Марон.

На сюжет четвертого сезона их вдохновило знаменитое шоу 1980-х годов. Главная героиня ― вымышленная актриса Рут Уайлдер (Элисон Бри), которая принимает решение участвовать в сериале о женщинах-рестлерах. В таком случаи девушка пытается самореализоваться. В таком шоу актриса будет конкурировать с 12-ью женщинами, одна из которых Дебби Иган (Гилпин), бывшая актриса сериалов, которая покинула работу из-за беременности. Ведет женщин-рестлеров к звездной славе режиссер кино Сэм Сильвия (Марон).

Вспомним, что третий сезон этого сериала вышел месяц назад, и в нем команда «Блеска» переезжает в Лас-Вегас, для того чтобы выступить там с собственным ночным шоу.

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Все сезоны выходили в летний период, так что завершение истории женщин-рестлеров может выйти летом или осенью 2020-го года.

Как сообщается, сериал «Блеск» получил 15 номинаций на «Эмми», в трех из которых победил. Также он два года подряд номинировался на премию «Золотой глобус».

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Кино, Сериалы, Блеск, Netflix, Сериал Блеск.
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