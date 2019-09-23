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Появился новый тизер полнометражного фильма "Во все тяжкие" (Видео)

Появился новый тизер полнометражного фильма "Во все тяжкие" (Видео)
13:56 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Новый тизер El Camino также практически не раскрывает зрителю каких-либо деталей фильма.

Стриминговый сервис Netflix представил в сети новый тизер полнометражного фильма El Camino, который сняли по мотивам сериала "Во все тяжкие".

Короткий интригующий ролик появился на YouTube-канале онлайн-платформы 23 сентября, незадолго до этого тизер показали на церемонии вручения премий "Эмми-2019".

В кадре видим главного героя Джесси Пинкмана, который слушает по радио о последствиях жестокой перестрелке в Альбукерке. Ею, напомним, закончился финальный сезон сериала "Во все тяжкие". 

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Насколько известно, El Camino расскажет историю Джесси Пинкмана. Согласно краткому описанию фильма, главный герой пытается осмыслить свою жизнь после драматического побега из неволи, где он несколько месяцев готовил наркотики для неонацистов.

Как стало известно ранее, в сюжете фильма ожидаются персонажи, знакомые поклонникам сериала "Во все тяжкие". При этом появление в картине Уолтера Уайта пока остается загадкой. El Camino станет доступным для просмотра уже 11 октября.

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Фильмы, Кино, Тизер, Смотреть, Во все тяжкие.
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