Сегодня начался второй этап 12-го конкурсного отбора кинопроектов

Новости культуры:На 24 сентября запланированы презентации проектов по направлению "Анимационные короткометражные фильмы".

Второй этап Двенадцатого конкурсного отбора кинопроектов Госкино начался 23 сентября в столичном кинотеатре "Жовтень".

"Несмотря на политическое перезагрузки в нашем государстве, конкурсы Госкино проводятся по плану. И этот конкурс не исключение. Я надеюсь, что все будет хорошо, несмотря на дискуссию об эффективности кинопроектов. Как по мне, эффективность может быть только одна - кино должны люди смотреть, оно должно вооодушевлять, вдохновлять и благодаря большему количеству зрителей развиваться ", - сказал перед началом конкурса исполняющий обязанности председателя Госкино Сергей Неретин.

Второй этап конкурса начат с презентации проектов по направлению"неигровые фильмы тематические "О героях, которые принимали участие в защите Украины "" (для широкой зрительской аудитории). Также на 23 сентября запланированы презентации проектов по направлениям "Анимационные полнометражные фильмы" и "Неигровые фильмы совместного производства".

С 25 по 27 сентября на усмотрение членов экспертной комиссии, членов Совета и представителей Госкино будут представлены проекты по направлению "неигровые фильмы национальные".