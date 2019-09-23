Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Гончарук принял японскую делегацию: говорили об IT в Украине
Гончарук принял японскую делегацию: говорили об IT в Украине
Пенсионерам повысят пенсии на 12-13%: подробности и сроки
Пенсионерам повысят пенсии на 12-13%: подробности и сроки
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Лора Дерн прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером (Фото)
Лора Дерн прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером (Фото)

Юбилей "Друзей": Коул Спроус вспомнил себя в роли Бена (Фото, Видео)

Юбилей "Друзей": Коул Спроус вспомнил себя в роли Бена (Фото, Видео)
16:55 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Американский сериал "Друзья" празднует свое 25-летие со дня выхода первой серии.

На официальной странице в Instagram популярного на все времена сериала появились фотографии, на которых запечатлен американский актер Коул Спроус. Уточним, что Коул сыграл в сериале малыша Бена, сына одного из главных героев Росса Геллера.

Все поклонники "Друзей" ностальгируют по невероятным приключением молодых друзей, которые учились на своих ошибках и пытались построить свои жизни по своему усмотрению.

Только недавно, к 25-летию сериала, был открыт особый музей, в котором находятся практически все экспонаты, взятые со съемочной площадки популярного ситкома.

Актер Коул Спроус, который сейчас известен по сериалу "Ривердэйл", прокомментировал кадры из "Друзей": "Место, где вырос Бен".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

The One Where Ben Grew Up. @colesprouse #FRIENDS25

Публикация от Friends (@friends)

В одном из своих интервью, актер признался, что был влюблен в исполнительницу главной роли Рэйчел Грин - Дженнифер Энистон: "Я помню, что чувствовал себя рядом с ней очень напуганным: бледнел во время своих реплик и боялся сцен, когда нам нужно было вместе сидеть на одном диване".

Сериалу "Друзья" - 25: интересные факты, о которых вы не знали (Фото, Видео)

Стоит заметить, что голливудской актрисе Дженнифер Энистон было 25 лет, когда она начала играть в "Друзьях". Это на 2 года меньше возраста Коула Спроуса, которому 4 августа исполнилось 27.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Фото, Друзья, Американский сериал, Коул Спроус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 Xiaomi MIUI 11: теперь можно будет контролировать смартфоны своих близких (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Гончарук назвал реальным рост ВВП Украины на 5%
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков - синоптики
Урожай овощей и фруктов под угрозой из-за заморозков
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Промпроизводство Украины ускоренно снижается: статистика
Анастасия Заворотнюк после операции: что известно о состоянии актрисы
Анастасия Заворотнюк после операции: что известно о состоянии актрисы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь