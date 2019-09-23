Юбилей "Друзей": Коул Спроус вспомнил себя в роли Бена (Фото, Видео)

Новости культуры:Американский сериал "Друзья" празднует свое 25-летие со дня выхода первой серии.

На официальной странице в Instagram популярного на все времена сериала появились фотографии, на которых запечатлен американский актер Коул Спроус. Уточним, что Коул сыграл в сериале малыша Бена, сына одного из главных героев Росса Геллера.

Все поклонники "Друзей" ностальгируют по невероятным приключением молодых друзей, которые учились на своих ошибках и пытались построить свои жизни по своему усмотрению.

Только недавно, к 25-летию сериала, был открыт особый музей, в котором находятся практически все экспонаты, взятые со съемочной площадки популярного ситкома.

Актер Коул Спроус, который сейчас известен по сериалу "Ривердэйл", прокомментировал кадры из "Друзей": "Место, где вырос Бен".

Посмотреть эту публикацию в Instagram The One Where Ben Grew Up. @colesprouse #FRIENDS25 Публикация от Friends (@friends) 19 Сен 2019 в 11:46 PDT

В одном из своих интервью, актер признался, что был влюблен в исполнительницу главной роли Рэйчел Грин - Дженнифер Энистон: "Я помню, что чувствовал себя рядом с ней очень напуганным: бледнел во время своих реплик и боялся сцен, когда нам нужно было вместе сидеть на одном диване".

Стоит заметить, что голливудской актрисе Дженнифер Энистон было 25 лет, когда она начала играть в "Друзьях". Это на 2 года меньше возраста Коула Спроуса, которому 4 августа исполнилось 27.