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Фанатам "Друзей" на радость: на Манхэттене открыли особый музей

Фанатам "Друзей" на радость: на Манхэттене открыли особый музей
19:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:В Нью-Йорке открыли музей, который порадовал всех поклонников сериала "Друзья".

Отныне все поклонники сериала "Друзья" (Friends) могут посмотреть экспонаты, взятые со съемочной площадки киноленты.

В мире продолжают отмечать 25-летие популярного сериала "Друзья". Его феномен не могут объяснить, ведь успешный проект и до сих пор пересматривают миллионы киноманов, а любой товар с упоминанием сериала становится хитом продаж.

События ситкома происходят в Нью-Йорке, следовательно именно в этом мегаполисе решили открыть особый музей с экспонатами сериала. На информационном портале ABC появились фото и видео, сделанные во время открытия заведения. Согласно кадрам, музей имеет немало тематических комнат и экспонатов, взятых со съемочной площадки. В частности, посетители смогут увидеть репродукцию комнат главных героев, знаменитую кофейню Central Perk и фонтан, что был на начальных кадрах фильма.

Кроме этого, представители Warner Brothers передали музею жуткую картину Фиби, рабочую одежду Моники и знаменитые кожаные штаны Роса. Для ярых поклонников открыли и магазин, где можно приобрести товары в стиле сериала "Друзья".

Дженнифер Энистон могло бы не быть в сериале "Друзья"

Каждый, кто любит смотреть "Друзья", будет в восторге от того, что придет в этот музей и просто погрузится в воспоминания. Дома у вас это не удастся сделать. Поэтому я думаю, что приехать сюда и стать частичкой "Друзей" – это прекрасно и волнительно. Здесь атмосфера и даже запах такие, как были когда-то, на съемках, – рассказала актриса Мэгги Уилер, сыгравшая Дженис.

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Музей, Сериал, Друзья, Friends.
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