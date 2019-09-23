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Понедельник, 23.09.2019
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Звезда "Джокера" привел в замешательство корреспондента (Видео)

Звезда "Джокера" привел в замешательство корреспондента (Видео)
21:33 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Звезда фильма о короле преступного мира Хоакин Феникс по-новому взглянул на свою роль.

Инцидент произошел во время интервью в рамках пресс-тура "Джокера". Как стало известно, корреспондент The Telegraph Робби Коллин спросил Хоакина Феникса, считает ли он, что определенные сцены или моменты фильма "могут превратно вдохновить именно тех людей, о которых идет речь, с потенциально трагическими результатами". Услышав это, актер был откровенно шокирован, а затем, спросив, почему интервьюер задает такой вопрос, и вовсе направился к выходу.

Казалось, что дальнейшее интервью под угрозой, но после длительных переговоров с представителями PR-службы студии Warner Bros. Хоакин Феникс все же вернулся и продолжил беседу с корреспондентами. Однако прямого ответа на вопрос Коллина он так и не дал. Вместо этого актер просто сказал, что мысли о возможном влиянии образа Джокера на людей с реально существующими проблемами просто не приходили ему в голову. Именно замешательство заставило Феникса покинуть интервью.

Странная реакция актера на определенные события и слова замечена не впервые. Режиссер Тодд Филлипс поделился, что во время съемок Феникс мог без предупреждения уйти с площадки прямо во время работы над эпизодом, приводя этим в немалое замешательство своих коллег.

"Джокер", завоевавший главный приз Венецианского кинофестиваля, стал одной из самых ожидаемых премьер этого года. Не сомневаемся, фильм включится в борьбу и за премию "Оскар".

Украинский фильм вошел в программу международного кинофестиваля Terror In The Bay

В украинском прокате кинолента стартует уже 3 октября.

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Видео, Хоакин Феникс, Трейлер, Джокер.
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