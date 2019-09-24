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Создатели "Ведьмака" работают над вторым сезоном (Фото)

Создатели "Ведьмака" работают над вторым сезоном (Фото)
08:25 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:Новая часть, как и первая, будет снята по роману Анджея Сапковского.

Сценаристы первого сезона "Ведьмака" один за другим делятся в соцетях загадочными постами о возвращении к трудовым будням. Фанаты уверены: второму сезону точно быть. Инсайды различных изданий это подтверждают.

Второй сезон, говорят, выйдет на экраны ближе к 2021 году. Об актерском составе пока достоверно ничего неизвестно. Одно можно сказать с уверенностью 99,99% -Геральтом останется Генри Кавилл.

Непокоренный Геральт из Ривии по-прежнему будет бросаться на помощь обездоленным. Он станет плечом для каждого, кто к нему обратится. При этом герой будет стараться строить личное счастье и, как положено сильному и одинокому, бесконечно рефлексировать. 

 
 
 
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Riding around on my Ducati yesterday, had me thinking of one of my other favourite steeds. The mighty Hector. I miss you big fella! #Hector #Friesian @laca_juhasz_

Публикация от Henry Cavill (@henrycavill)

Сериал "Ведьмак" стал логичным продолжением адаптации фэнтези Анджея Сапковского. Историю о борце с нечистью уже интерпретировали в комиксах, компьютерных играх и даже рок-опере. Действие саги происходит в вымышленном мире. Пейзажи напоминают Восточную Европу. Для съемок первого сезона, например, продюсеры выбрали Венгрию. Время -Средневековье. Бок о бок с людьми живут магические и загадочные существа и монстры. 

 
 
 
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My other family.

Публикация от Lauren S. Hissrich | Writer (@laurenhissrich)

Не смотря на то, что Netflix уже представил первые кадры и трейлер грядущего сериала, точная дата выхода шоу остается неизвестной. Первоначально предполагалось, что стрим-сервис готовит зрителям рождественский подарок и выпустит "Ведьмака" в декабре этого года. Однако теперь премьеру сериала можно ждать уже в котябре-ноябре. 

Опубликован трейлер фильма "Американский сын" с Керри Вашингтон (Видео)

Напомним, что Кармен Чаплин пишет сценарий документального фильма вместе с Амайей Ремирес, соавтором сценария "Другой день жизни" и лауреатом премии "Лучший европейский фильм".

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Все по теме:

Кино, Сериал, Трейлер, Знаменитость, Генри Кавилл, Ведьмака, Анджея Сапковского.
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