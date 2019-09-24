Создатели "Ведьмака" работают над вторым сезоном (Фото)

Новости культуры:Новая часть, как и первая, будет снята по роману Анджея Сапковского.

Сценаристы первого сезона "Ведьмака" один за другим делятся в соцетях загадочными постами о возвращении к трудовым будням. Фанаты уверены: второму сезону точно быть. Инсайды различных изданий это подтверждают.

Второй сезон, говорят, выйдет на экраны ближе к 2021 году. Об актерском составе пока достоверно ничего неизвестно. Одно можно сказать с уверенностью 99,99% -Геральтом останется Генри Кавилл.

Непокоренный Геральт из Ривии по-прежнему будет бросаться на помощь обездоленным. Он станет плечом для каждого, кто к нему обратится. При этом герой будет стараться строить личное счастье и, как положено сильному и одинокому, бесконечно рефлексировать.

Сериал "Ведьмак" стал логичным продолжением адаптации фэнтези Анджея Сапковского. Историю о борце с нечистью уже интерпретировали в комиксах, компьютерных играх и даже рок-опере. Действие саги происходит в вымышленном мире. Пейзажи напоминают Восточную Европу. Для съемок первого сезона, например, продюсеры выбрали Венгрию. Время -Средневековье. Бок о бок с людьми живут магические и загадочные существа и монстры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My other family. Публикация от Lauren S. Hissrich | Writer (@laurenhissrich) 19 Июл 2019 в 10:25 PDT

Не смотря на то, что Netflix уже представил первые кадры и трейлер грядущего сериала, точная дата выхода шоу остается неизвестной. Первоначально предполагалось, что стрим-сервис готовит зрителям рождественский подарок и выпустит "Ведьмака" в декабре этого года. Однако теперь премьеру сериала можно ждать уже в котябре-ноябре.

Напомним, что Кармен Чаплин пишет сценарий документального фильма вместе с Амайей Ремирес, соавтором сценария "Другой день жизни" и лауреатом премии "Лучший европейский фильм".