"Игра престолов": Кит Харингтон не видел 8 сезон сериала

Новости культуры:Все фанаты фэнтези-саги остались недовольны заключительной серией и даже потребовали ее переснять.

Вчера в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград "Эмми", на которой лидером по числу статуэток ожидаемо стала "Игра престолов". Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, признался, как ему удалось справиться с несправедливым прессингом поклонников.

Я до сих пор не посмотрел сериал. Вот так я справился с негативными отзывами о последнем эпизоде. Да, я не видел финальный сезон, но я знаю, каково было его снимать.

Это был тяжелый труд, и каждый выкладывался по полной. Все мы знали, что все, что прописано в сценарии, было верным. Мы не сомневались в правильности действий, ведь мы прожили вместе со своими героями целых десять лет. Так что полемика о финале не сильно нас коснулась, ― заявил актер на вручении "Эмми".

Напомним, что ранее Харингтон грозился послать всех недовольных критиков и зрителей куда подальше.

Я знаю, сколько труда вложено в сериал, знаю, сколько бессонных ночей люди провели за работой, как переживали и болели за свое детище. Если зрители чувствуют себя разочарованными, мне плевать, мы все старались изо всех сил, ― сказал знаменитый британец.