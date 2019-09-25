Десятка самых богатых актеров, игравших в киновселенной Marvel (Фото)

1 Роберт Дауни-младший (состояние 300 млн. долларов) Кто еще может возглавлять этот список, кроме бесспорного короля фильмов Marvel? С невероятным состоянием в 300 миллионов долларов Роберт Дауни-младший сумел создать невероятную карьеру, причем огромной ее частью стала роль Железного Человека. Компания Marvel рисковала, пригласив Роберта Дауни-младшего на роль Железного Человека. Однако ни один актер не был так хорош в роли персонажа Marvel, как Роберт в роли Железного Человека. Роберт Дауни-младший и Тони Старк воспринимаются сейчас как один человек, поэтому эта роль связана исключительно с одним актером.

2 Скарлетт Йоханссон (состояние: 140 млн. долларов) Компания Marvel никогда не отказывалась от женщин-актрис в своих фильмах, но никто никогда не играл большую роль в этих фильмах, чем Скарлетт Йоханссон, которая изображала блестящую Черную Вдову в многочисленных фильмах Marvel. Йоханссон не представляла опасности для Marvel с точки зрения успеха фильма, потому что ее имя уже хорошо зарекомендовало себя в Голливуде. С состоянием в 140 миллионов долларов Йоханссон фактически возглавила список самых богатых женщин-актрис этого года. Хотя, возможно, ее время в мире "Мстителей" подошло к концу, она собирается сыграть главную роль в фильме "Черная Вдова", который расскажет о прошлом ее персонажа.

3 Хью Джекман (состояние: 100 млн. долларов) Своей карьерой Хью Джекман во многом обязан миру Marvel, его роли Росомахи, которая сделала его знаменитым в Голливуде, и этого персонажа он изображал бесчисленное количество раз. Джекман помог сделать Росомаху самым популярным персонажем в мире "Людей-Икс" и он помог сделать Вселенную "Людей-Икс" такой, какой мы ее знаем сегодня. Сейчас Джекман ушел от роли Росомахи, но он оставил более, чем заметный след в мире Marvel и заработал состояние в 100 миллионов долларов, во многом благодаря Marvel.

4 Брэдли Купер (состояние: 100 млн. долларов) Многие думают, что Брэдли Купер не снимался ни в одном фильме Marvel, но только то, что вы не видите его лица, не означает, что звезда фильма "Звезда родилась" не является частью MCU. На самом деле Купер является голосом невероятно популярного персонажа Реактивного Енота – члена Стражей Галактики и также появляется в франшизе "Мстители". Феноменальная карьера Купера от "Мальчишника в Вегасе" до "Мой парень - псих" позволила ему заработать капитал в размере 100 миллионов долларов, который только продолжает расти.

5 Крис Хемсворт (состояние 90 млн. долларов) Когда Крис Хемсворт впервые появился в телевизионном сериале "Домой и в путь", мало кто мог себе представить, что он продолжит изображать могучего Тора в кинематографической вселенной Marvel. Хемсворт сыграл во многих фильмах, от "Гонки" до последнего фильма "Люди в черном", но нет никаких сомнений в том, что его самой большой ролью стал образ Тора. Тор - один из самых сильных персонажей франшизы, и Хемсворт проделал невероятную работу, проявляя комедийную и одновременно серьезную сторону своего персонажа. Состояние актера составляет 90 миллионов долларов.

6 Райан Рейнольдс (состояние 75 млн. долларов) Никто в этом списке не работал так усердно, как Райан Рейнолдс, чтобы поднять фильм Marvel "с земли", чем Райан Рейнольдс в "Дэдпуле", пытавшийся идеально изобразить своего героя. Рейнольдс сумел поднять фильм с рейтингом R "с земли" и вывести его на большой экран, после чего он мгновенно стал хитом Marvel и помог "голосу Пикачу" увеличить свое состояние до 75 миллионов долларов. Оригинальный фильм "Дэдпул" заработал невероятные 132 миллиона долларов в уик-энд, когда он впервые вышел на экраны, и остается единственным фильмом R-рейтинга, который заработал больше всего денег в уик-енд его первого выхода на экран.

7 Пол Радд (состояние 70 млн. долларов) Возможно, многие удивились, когда Пол Радд был выбран на роль Человека-муравья, поскольку большую часть ролей он сыграл в комедиях, которые во многом помогли ему заработать впечатляющие 70 миллионов долларов. После того, как он появился в таких фильмах, как "Любовь по-взрослому", "Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди", и "Люблю тебя, чувак", никто не ожидал, что он станет сниматься в большом фильме про супергероев, но обаяние и юмор Радда отлично подошли для его персонажа. Радд сыграл главную роль в фильме "Мстители: Финал" и еще в двух фильмах MCU, которым его комедийный талант помог стать любимыми среди зрителей.

8 Крис Эванс (состояние 50 млн. долларов) Крис Эванс играл лидера Мстителей с тех пор, как MCU появилась впервые, и он был идеальным капитаном Америкой во всем, изображая идеального хорошего парня. Несмотря на то, что время Эванса в роли Капитана Америки подошло к концу с выходом фильма "Мстители: Финал", его игра была запоминающейся и помогла ему увеличить состояние до 50 миллионов долларов. Несмотря на то, что все знают Эванса как Капитана Америку, это не единственная его роль, он сыграл Человека-Факел в фильме "Фантастическая четверка".

9 Джереми Реннер (состояние 50 млн. долларов) Джереми Реннер, возможно, не был главным героем фильмов Marvel, но его роль в фильме "Соколиный глаз" помогла ему увеличить состояние до 50 миллионов долларов, он появился во всех фильмах, кроме одного фильма "Мстителей". До фильма "Мстители: Финал" у Реннера не было большой роли, и он проявил все свое мастерство, изображая своего персонажа, особенно завораживающей стала сцена с Черной вдовой. Тем не менее, вдали от мира Marvel, актерская карьера Реннера была успешной, он сыграл главную роль в франшизе "Миссия невыполнима", а также появился в "Эволюции Борна".